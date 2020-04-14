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19 Mayıs Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

19 Mayıs Belediyesi tarafından evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç aileler için 38 mahallede bin 200 adet gıda yardım kolisi dağıtıldı.

14.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:16
19 Mayıs Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım
19 Mayıs Belediyesi tarafından evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç aileler için 38 mahallede bin 200 adet gıda yardım kolisi dağıtıldı.

İlçede bulunan yardıma muhtaç aileleri tespit eden belediye ekipleri bir hafta içinde kapı kapı dolaşarak yardımları evlere ulaştırdı. Yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Bir hafta içerisinde ilçemizde bin 200 aileye yardımlarımızı ulaştırdık. Mahalle muhtarlarımız ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfımızdan aldığımız listeleri karşılaştırarak oluşturduğumuz isim listelerini tekrar mahalle muhtarlarımızla kararlaştırıp gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir çaba sarf ettik ve kapı kapı dolaşarak bu paketleri evlerine ulaştırdık. Ulaştırmaya da devam ediyoruz. Ayrıca Vefa Destek Hattımız aracılığıyla ekiplerimiz 24 saat süreyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen iş insanlarımıza da ayrıca ilçemiz adına teşekküre ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Güncel
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