19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando Şampiyonası

Türkiye
Tekvando Federasyonu tarafından Kastamonu
'da düzenlenen 19 Mayıs
İllerarası Gençlik Şampiyonası, sona erdi.
Kastamonu Atatürk
Spor Salonu'nda dün başlayan organizasyona 14 ilden 410 sporcu katıldı.
Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı münasebetiyle düzenlendiğini belirtti.
Şampiyonanın açılışına Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin
'in katıldığını hatırlatan Asrak, "Milli Mücadele'nin 100. yılına yakışan bir etkinlik oldu." dedi.
Kastamonu Tekvando İl Temsilcisi İsmail Arıkan ise organizasyonun minikler, yıldızlar ve ümitler kategorisinde yoğun bir katılımla düzenlendiğini söyledi.
Şampiyona sayesinde sporcuların tecrübe kazandığını anlatan Arıkan, "Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet programında yer alan minikler, yıldızlar ve ümitler Türkiye şampiyonaları öncesinde bir organizasyon olmuş oldu. Burada sporcularımızın eksikliklerini görerek yapılacak organizasyonlara daha iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.
Sporculardan Elifnaz Soykan, organizasyonu çok güzel bulduğunu belirterek, "Bu şampiyona sayesinde Türkiye şampiyonaları için tecrübe kazandık." ifadesini kullandı.
Minikler, yıldızlar ve ümitler kategorisinde onar sıklette düzenlenen şampiyona, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesinin ardından tamamlandı.
Türkiye
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Kaynak: AA