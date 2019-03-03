03 Mart 2019, 12:38
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19 Mayıs'ın 100'üncü Yıl Dönümü İçin Çalıkuşu Balesi Sahnelendi

19 Mayıs

SAMSUN'da,19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan Çalıkuşu Balesi, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelendi.

SAMSUN'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan Çalıkuşu Balesi, dün akşam  Atatürk Kültür Merkezi  Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelendi.

Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında  Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' isimli romanından esinlenilerek hazırlanan 'Çalıkuşu Balesi', Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunuldu. Librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan eser sahnelendi. Samsun Valisi Osman Kaymak da baleyi Samsunlularla birlikte seyretti.

- Samsun AKM, Samsun, 19 Mayıs, Çalıkuşu, Kültür Sanat
Kaynak: DHA