19 Mayıs Stadı ve tesisler dezenfekte edildi
19 Mayıs Stadyumu ve Samsunspor Nuri Asan Tesisleri, korona virüsü salgınına karşı dezenfekte edildi.
14.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:15
19 Mayıs Stadyumu ve Samsunspor Nuri Asan Tesisleri, korona virüsü salgınına karşı dezenfekte edildi.
Tesislerin tamamı, takım otobüsleri ve 19 Mayıs Stadyumu'nda korona virüsüne karşı ilaçlarla dezenfekte işlemi yapıldı. Tesis ve yemekhane girişine sıvı dezenfektanlar konuldu. Korona virüsüne karşı hem personele hem de futbolculara detaylı bilgi verildi. - SAMSUN
Tesislerin tamamı, takım otobüsleri ve 19 Mayıs Stadyumu'nda korona virüsüne karşı ilaçlarla dezenfekte işlemi yapıldı. Tesis ve yemekhane girişine sıvı dezenfektanlar konuldu. Korona virüsüne karşı hem personele hem de futbolculara detaylı bilgi verildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : 19 Mayıs Stadyumu, Samsunspor, Nuri Asan, Spor
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