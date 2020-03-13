19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi
Mersin'de bu yıl nisan ayında 19.'su düzenlenmesi planlanan 'Mersin Uluslararası Müzik Festivali' (MUMF), korona virüsü salgını nedeniyle Ekim ayına ertelendi.
13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Mersin 'de bu yıl nisan ayında 19.'su düzenlenmesi planlanan 'Mersin Uluslararası Müzik Festivali' (MUMF), korona virüsü salgını nedeniyle Ekim ayına ertelendi.
Festival Yürütme Kurulundan yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde baş gösteren korona virüsü salgını tehlikesine karşı, toplum sağlığı açısından festival, fuar ve spor karşılaşmalarının iptal edildiği ya da ertelendiği gözlemlenmektedir. MUMF Yürütme Kurulu, toplum sağlığını önceleyen bir anlayışla 1-18 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ni, Ekim ayına erteleme kararı almıştır. Biletlerini alan sanatseverlerin hakları bakidir. Yeni program, festivale gelecek sanatçı ve müzik toplulukları ile görüşülerek ilerleyen zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - MERSİN
Festival Yürütme Kurulundan yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde baş gösteren korona virüsü salgını tehlikesine karşı, toplum sağlığı açısından festival, fuar ve spor karşılaşmalarının iptal edildiği ya da ertelendiği gözlemlenmektedir. MUMF Yürütme Kurulu, toplum sağlığını önceleyen bir anlayışla 1-18 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ni, Ekim ayına erteleme kararı almıştır. Biletlerini alan sanatseverlerin hakları bakidir. Yeni program, festivale gelecek sanatçı ve müzik toplulukları ile görüşülerek ilerleyen zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mersin, Güncel
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