19 Milyon Dolar Kazanan Talihli, Parası Bitince Banka Soydu

Amerika California'da yaşayan güvenlik görevlisi James Allen isimli adam 20 yıl önce oynadığı piyangodan 19 milyon dolar kazandı. Kısa sürede hayatı değişen James, lüks bir hayat yaşamaya başladı ve uyuşturucu bağımlısı oldu.

James; Ferrari, Porche gibi pahalı arabalara bindi, Las Vegas'ta kumar oynama alışkanlığı kazandı.

BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Eski karısının açtığı dava sonrası kazandığı ikramiyenin yarısını karısına vermek zorunda kaldı. Yaşadığı lüks hayat sonucu borçlanmaya başlayan James'in bazı hesaplarına el konuldu.

Son olarak bir, bir kompleskte kiraya verdiği bir dairesi kalan James, kiraya verdiği dairenin ruhsal hastalıkları bulunan bir kiracı tarafından ateşe verilmesi üzerine hiçbir şeyi kalamadığını, 35 iş başvurusu yaptığını ama hiçbirinden geri dönüş alamadığını söyledi.

10 KEZ BANKA SOYDU

Uyuşturucu bağımlısı olan James, 10 kez banka soygunu yaptı. Polis tarafından, terkedilmiş bir garajda bulunup gözlatına alındı.

Sekiz ay hapiste kalan James, çıktıktan sonra hapis yatmanın çok zor olduğunu ama hapiste yattığı için mutlu olduğunu çünkü hapis sayesinde uyuşturucu bağımlılığındna kurtulduğunu ve yeni hayata başladığını söyledi.