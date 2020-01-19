19 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:35 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 02:45 Aşk ve Mavi 02:45 Kara Ekmek 05:20 Beyaz Gelincik 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:30 Maceracı Yüzgeçler 13:05 Kutup Macerası 15:20 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kayıp Balık Dori 22:00 Bozayı 23:55 Bozayı