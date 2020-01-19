19 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 00:00 Taraftar 01:00 Maç Sonu 01:15 Süper Lig Maç Sonu 01:30 Maç Saati 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 04:45 Maç Sonu 05:00 Süper Lig Maç Sonu 05:30 Maç Sonu 06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 07:00 Maç Saati 07:45 Dünden Bugüne 08:45 Maç Saati 10:00 Süper Lig 10:15 Süper Lig Maç Sonu 10:30 Maç Sonu 12:00 Futbolun Şehirleri 12:00 Taraftar 13:05 Maç Önü 13:30 Antalyaspor - Göztepe 13:35 Maç Başlıyor 14:30 Antalyaspor - Göztepe 14:45 Devre Arası 15:30 Süper Lig Maç Önü 16:00 Galatasaray - Y. Denizlispor 16:00 Maç Sonu 16:35 Maç Başlıyor 16:45 Devre Arası 17:00 Galatasaray - Y. Denizlispor 17:15 Devre Arası 18:00 Süper Lig Maç Önü 19:00 Beşiktaş - DG Sivasspor 19:45 Devre Arası 20:00 Beşiktaş - DG Sivasspor 21:00 Maç Sonu 21:15 Devre Arası 21:15 Süper Lig Maç Sonu 23:00 Maç Saati