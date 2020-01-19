19 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 00:00 Gece Haberleri 01:00 Gece Haberleri 01:15 CNN TÜRK Masası 04:00 Gece Haberleri 04:15 Hafta Sonu 05:00 Gece Haberleri 05:10 5N1K 06:00 Haber 07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu 09:00 İşimiz Sağlık 09:45 Özel Sektör 10:00 Hafta Sonu 11:00 Haber 11:05 Şeffaf Oda 12:00 Haber 12:40 Spor 13:00 Haber 14:00 Başka Bir Dünya Mümkün 15:00 Haber 15:05 Klinik 15:20 Keşfetmeye Değer 16:00 Haber 16:15 7. Vites 17:00 Haber 17:40 Spor 18:00 Yeşil Doğa 21:00 Nasıl?