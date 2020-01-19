19 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… EUROSPORT YAYIN AKIŞI 01:30 Snowboard 02:25 Haberler 02:30 Alp Disiplini 03:30 Kayakla Atlama 04:30 Wrc 05:00 Snooker 07:00 Kayaklı Koşu 08:45 Biatlon 09:30 Formula E 10:15 Wrc 10:45 Kızak 11:15 Kızak 12:30 Kayaklı Koşu 13:00 Kayaklı Koşu 13:45 Alp Disiplini 14:55 Kayaklı Koşu 16:00 Snooker 19:00 Serbest Kayak 20:15 Tenis 21:00 Tenis 22:30 Haberler 22:35 Biatlon 23:00 Biatlon 23:30 Alp Disiplini