Haberler » Sinema » 19 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

19 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

19 Ocak 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

19.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 06:4519 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Kadın

03:15 Aşk Yeniden

04:45 Şevkat Yerimdar

06:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Şevkat Yerimdar

16:30 Benimle Söyle

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Savaşçı


Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

19.01.2020 15:01:00