19 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:45 Kadın 03:15 Aşk Yeniden 04:45 Şevkat Yerimdar 06:00 İnadına Aşk 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Mucize Doktor 13:30 Benden Söylemesi 15:30 Şevkat Yerimdar 16:30 Benimle Söyle 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Savaşçı