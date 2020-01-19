19 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:30 Star Trek Sonsuzluk 03:30 Kuzey Güney 05:30 Müzik Arası 06:30 Arda'nın Mutfağı 07:30 Akasya Durağı 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Afili Aşk 16:15 Hekimoğlu 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Zalim İstanbul