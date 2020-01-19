19 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 01:30 Arsenal - Sheffield United 03:15 Stadyum 05:30 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:20 TFF 1. Lig Özetler 07:35 Almanya Bundesliga Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 Süper Lig Özetler 08:20 İngiltere Premier Lig Özetler 08:45 TFF 1. Lig Özetler 09:00 Spor Bülteni 09:55 Hava Durumu 10:00 Süper Lig Özetler 10:15 İngiltere Premier Lig Özetler 10:35 Sporcu Vizesi 11:00 Olimpiyat Ateşi 11:55 Hava Durumu 12:00 Spor Bülteni 12:30 Avrupa Stüdyosu 13:25 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor 14:15 Süper Lig Özetler 14:30 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor 15:25 Spor Kitaplığı 15:30 Dakika Skor 18:00 Spor Hafta Sonu 19:00 Dakika Skor 20:45 Stadyum 23:30 Teknik Analiz