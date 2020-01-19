19 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Zaman Matinesi 01:00 Tutunamayanlar 02:25 Şampiyon 02:25 Benim Adım Melek 04:45 Küçük Hanımefendi 06:15 Beni Böyle Sev 08:55 1'de Bugün 09:05 Diriliş Ertuğrul 11:50 Enine Boyuna 13:00 Savaşın Efsaneleri 14:05 1'de Bugün 14:15 Zaman Matinesi 14:15 Tutunamayanlar 15:15 Tutunamayanlar 16:45 Tozkoparan 17:00 Tozkoparan 19:00 Ana Haber 20:00 Şampiyon 23:55 Tutunamayanlar