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19 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

19 Ocak 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

19.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 06:4519 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Tutunamayanlar

02:25 Şampiyon

02:25 Benim Adım Melek

04:45 Küçük Hanımefendi

06:15 Beni Böyle Sev

08:55 1'de Bugün

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Savaşın Efsaneleri

14:05 1'de Bugün

14:15 Zaman Matinesi

14:15 Tutunamayanlar

15:15 Tutunamayanlar

16:45 Tozkoparan

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

23:55 Tutunamayanlar


Tutunamayanlar, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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19.01.2020 15:01:26