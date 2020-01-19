19 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:45 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 02:40 Çok Gezenti 03:30 Rehber 04:20 Müzik 05:20 Sen de Yap 06:00 Şöhretin Bedeli 07:00 Kavak Yelleri 08:45 Çocuklar Duymasın 11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 12:15 Çok Gezenti 13:30 Rehber 14:30 Küçük Ağa 16:45 Sen de Yap 18:00 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 19:45 Kelime Oyunu 21:00 Şeref Meselesi 23:30 Guruldayan Kalpler