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19 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

19 Ocak 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

19.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 06:4519 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:15 Komedi Türkiye

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

10:00 Sağlam Geziyoruz

11:00 O Ses Türkiye

15:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 O Ses Türkiye


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Kaynak: InterSinema.com

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