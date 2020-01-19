19 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Doğduğun Ev Kaderindir 02:15 Komedi Türkiye 04:00 8x8 05:15 Bilginiz Olsun 06:00 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09:45 Oynat Bakalım 10:00 Sağlam Geziyoruz 11:00 O Ses Türkiye 15:15 Doğduğun Ev Kaderindir 20:00 O Ses Türkiye