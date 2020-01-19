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19 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

ANTALYASPORAntalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi.

19.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 19.01.2020 09:4019 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

ANTALYASPOR

Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Tecrübeli yıldızın kırmızı-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.

SÜPER LİG

13.30 Antalyaspor - Göztepe

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

16.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

TFF 1. LİG

14.00 Keçiörengücü - Eskişehirspor (Aktepe)

14.00 İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Boluspor - Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor - Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)

- TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 19'uncu hafta maçları oynanacak.

ALL-STAR 2020

14.00 ING Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 heyecanı Sinan Erdem Salonu'nda yaşanacak.

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Metro Enerji)

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank (Mimar Sinan)

14.00 Beşiktaş - Karayolları (TVF Burhan Felek)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediyespor (TVF Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA - Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

AVRUPA LİGLERİ

14.30 Milan - Udinese (Hakan Çalhanoğlu)

16.30 Cercle Brugge - Royal Antwerp (Sinan Bolat)

17.00 Burnley - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

20.00 Genoa - Roma (Cengiz Ünder, Mert Çetin, Sinan Gümüş)

20.30 Athletic Bilbao - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

23.00 Barcelona - Granada (İsmail Köybaşı)



Lukas Podolski, basketbol, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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