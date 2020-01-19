19 Ocak Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

19 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1393.,1394.,1395.,1396.,1397.,1398.,1425.,ADEM YAVUZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301405)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ERENLER,TALEBE sk/ ÇİLİNGİR mah ALAZ,BEŞER,DEĞER,DURUÇAY,YENİÇAĞ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308503)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI,AKÖZ,AKİK,AYTÜL,BANUGÜL,BAYEZİT,BAYKAL,BAYRAM,CÜNEYT,DURSUNKÖY-BAKLALI,ERTUNÇ,GENÇ,GÜLHANE,HARİTA,KÜÇÜK DOĞAN,LÜLE,NİŞANTAŞI,SONAY,SONYAZ,SOYSAL,TAYAKADIN-YASSIÖREN,TEPE,TERKOS-KARABURUN,YAVUZALP,ÇAKMAKLI,ÇINARDERE,ÜNAL,İNEGÖL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308594)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ,KARACABEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2310534)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM,GÜNEŞ,OBA,SEMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311076)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI,MALTEPE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311081)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL,ELMAS,ENDER,ESENLER,YAŞAR DOĞU sk/ VATAN mah ELMAS,SİNANPAŞA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311137)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah FERAH sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311131)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA,BÜYÜK COŞKUN,ERİK,FERUZAY,KALAMAN,VİŞNE,YAVUZ,ÖZTUNÇ,ÜSTÜN,İLHAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311134)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311874)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312891)