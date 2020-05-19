19 öğretmen ve öğrenci, 19 Mayıs için kamera karşısına geçti

19 öğretmen ve öğrenci, 19 Mayıs için kamera karşısına geçtiİZMİR Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nin 19 öğretmen ve öğrencisi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı koronavirüs nedeniyle internet ortamında kutladı.

19 öğretmen ve öğrenci, 19 Mayıs için kamera karşısına geçti
19.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:10
19 öğretmen ve öğrenci, 19 Mayıs için kamera karşısına geçti
İZMİR Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nin 19 öğretmen ve öğrencisi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı koronavirüs nedeniyle internet ortamında kutladı. Müzik öğretmeni ve öğrencileri enstrüman çalarak 'Memleketim' şarkısını seslendirdi.
Pandemi salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler ile öğretmenleri, 19 Mayıs'ın 101'inci yılı için internet üzerinden kutlama programı hazırladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan öğrenciler, evlerinde kamera karşısına geçti. Program kapsamında 19 öğretmen ve öğrenci, sosyal bir platformda bir araya gelerek şiirler okudu, müzik dinletisi sundu. Hazırlanan videoda müzik öğretmeni ve öğrenciler 'Memleketim' şarkısını hem çaldı hem de seslendirdi. Öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı klip, okulun sosyal medya hesabından yayınlandı.
'DUYGU BİRLİKTELİĞİ YARATTIK'
Eşrefpaşa Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selman Er yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın okullarda coşkuyla kutlamayı planladıklarını fakat salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine okulun öğretmen ve öğrencileriyle sosyal bir ağ üzerinden bir araya gelerek 19 Mayıs'ı kutladıklarını belirten Er şu ifadeleri kullandı:
"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeni ile ve şu an gençlerimiz evlerinde, birlikte bayramı coşkuyu yaşayamadıklarından özellikle coşkulu ve ortak duyguları yansıtan bir çalışma yapmak istedik. Sembolik olması açısından çalışmada toplam 19 öğretmen ve öğrenciye görev verdim. 'Memleketim' şarkısını müzik öğretmenimiz müzik grubumuz ile hazırladı, bazı öğrencilerimiz de evlerinden flaşları ile eşlik etti ve videoları birleştirdik. Videomuzu da tüm veli ve öğrencilerimiz ile okul sayfamızdan paylaşarak duygu birlikteliği yarattık. Milli bayramlara çok değer veriyoruz ve zor şartlarda da olsa öğrencilerimize verdiğimiz bu ehemmiyeti yansıtmak, yaşatmak lazım. Videoyu paylaşma saatimiz bugün 19.19 olacaktı ama bir an önce havaya girme isteği ile bana talepler gelince biraz erken paylaştım."
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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