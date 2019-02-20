19 Şubat 2019 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/rockci-imam-ahmet-muhsin-tuzer-adayliktan-cekildi-11760079-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/siyasete-atilan-rockci-imamdan-kotu-haber_11760079_49_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Rockçı İmam Ahmet Muhsin Tüzer, Adaylıktan Çekildi</span> </a></li><li><a href='/kitaplarda-kdv-yi-sifira-indiren-teklif-komisyonda-11760045-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/erdogan-mujdeyi-vermisti-meclis-te-kabul-edildi_11760045_54_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Kitapta KDV'yi Sıfırlayan Kanun Teklifi Kabul Edildi</span> </a></li><li><a href='/unlu-futbolcu-emre-mor-fotograflarini-begenen-11760044-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/fotograflarini-begenen-guzel-kadina-luks_11760044_18_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ünlü Futbolcu Emre Mor, Fotoğraflarını Beğenen Güzel Kadına Araba Hediye Etti</span> </a></li><li><a href='/belediye-baskan-adayi-adaylik-parasini-11759994-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/gozyaslarina-boguldu-en-buyuk-hayalini-kendi_11759994_88_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu</span> </a></li><li><a href='/milan-teknik-direktoru-gennaro-gattuso-cristian-11759904-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/gattuso-fenerbahce-ye-transferine-izin-vermedi_11759904_51_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Cristian Zapata'nın Fenerbahçe'ye Transferine İzin Vermedi</span> </a></li><li><a href='/mersin-iyi-parti-de-deprem-kocamaz-in-adayligi-11759891-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/adayligi-kabul-edilmeyen-kocamaz-cumhur-ittifaki_11759891_52_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı</span> </a></li><li><a href='/acun-ilicali-nin-odul-surprizi-yarismacilari-hava-11759880-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/survivor-turkiye-yunanistan-da-bir-ilk-yasandi_11759880_16_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Acun Ilıcalı'nın Ödül Sürprizi Yarışmacıları Havaya Uçurdu!</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-teror-orgutu-nusra-nin-lideri-agir-11759846-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/dunyayi-sallayacak-iddia-nusra-lideri-antakya_11759846_57_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Terör Örgütü Nusra'nın Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya'da Hastaneye Kaldırıldı</span> </a></li><li><a href='/karaman-ortagi-ile-arkadasini-vurdu-hastane-11759827-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/2-kisiyi-vuran-saldirgan-koseye-sikistigini_11759827_58_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti</span> </a></li><li><a href='/demet-akalin-evine-giren-hirsizin-film-gibi-11759814-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/demet-akalin-evine-giren-hirsizin-film-gibi_11759814_5_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Demet Akalın, Evine Giren Hırsızın Film Gibi Planını Anlattı!</span> </a></li><li><a href='/gozaltina-alin-genc-kizin-polisin-tacizine-11759797-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/genc-kizin-polisin-tacizine-ugradigi-iddiasina_11759797_59_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi</span> </a></li><li><a href='/isvicre-alpleri-nde-bulunan-kayak-merkezinde-cig-11759795-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/kayak-merkezine-cig-dustu-cok-sayida-kisi-karlar_11759795_63_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İsviçre Alpleri'nde Bulunan Kayak Merkezinde Çığ Düştü! Çok Sayıda Kişi Kar Altında Kaldı</span> </a></li><li><a href='/psg-lassana-diarra-nin-sozlesmesini-feshetti-11759792-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/lassana-diarra-nin-psg-defteri-kapandi_11759792_95_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>PSG, Lassana Diarra'nın Sözleşmesini Feshetti</span> </a></li><li><a href='/yasmin-erbil-babasinin-saglik-durumu-hakkinda-11759686-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/babasinin-saglik-durumu-hakkinda-bilgi-vererek_11759686_21_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!</span> </a></li><li><a href='/benfica-galatasaray-macini-rumen-hakem-yonetecek-11759665-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/benfica-galatasaray-macinin-hakemi-belli-oldu_11759665_25_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Benfica - Galatasaray Maçını Rumen Hakem Ovidiu Hategan Yönetecek</span> </a></li><li><a href='/ak-parti-sarayduzu-belediye-baskani-nin-is-11759660-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/ak-partili-olay-baskan-in-is-ilanina-sadece-kizi_11759660_62_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi</span> </a></li><li><a href='/zenit-fenerbahce-macina-ingiliz-hakem-11759625-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/zenit-fenerbahce-macina-ingiliz-hakem_11759625_71_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Zenit - Fenerbahçe Maçını Michael Oliver Yönetecek</span> </a></li><li><a href='/lewis-hamilton-ile-abd-li-sarkici-nicole-11759620-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/yatak-goruntulerinin-videosu-ortaya-cikti_11759620_87_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Lewis Hamilton ile ABD'li Şarkıcı Nicole Scherzinger'ın Özel Görüntülerinin Videosu Ortaya Çıktı!</span> </a></li><li><a href='/burhanettin-kocamaz-in-mersin-deki-adayliginin-11759605-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/iyi-parti-de-liste-skandali-buyuksehirde-aday_11759605_51_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>MHP'den İYİ Parti'ye Geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Aday Olamadı</span> </a></li><li><a href='/otopark-kavgasi-kamerada-11759571-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/yaninda-kiz-arkadasi-olan-surucuyu-dovdu-o-anlar_11759571_26_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Otopark Görevlisinin, Yanında Kız Arkadaşı Olan Sürücüyü Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı</span> </a></li><li><a href='/unlu-spikerden-hayranlarini-mutlu-eden-haber-11759569-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/unlu-spikerden-hayranlari-mutlu-eden-haber_11759569_83_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ünlü Spiker Dilara Gönder Yalın, Anne Oldu</span> </a></li><li><a href='/robert-prosinecki-den-visca-ya-ovgu-11759547-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/jelena-nin-tosic-i-aldattigi-isme-milli-takim_11759547_27_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Robert Prosinecki, Özel Hayatı Nedeniyle Gündemden Düşmeyen Ognjen Vranjes'e Milli Takım Yolunu Kapattı!</span> </a></li><li><a href='/pakistanli-senatorler-prens-selman-a-altindan-11759533-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/prens-selman-a-altindan-yapilmis-tufek-hediye_11759533_62_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Pakistanlı Senatörler, Prens Selman'a Altından Yapılmış Tüfek Hediye Etti</span> </a></li><li><a href='/chp-yi-3-5-cakala-teslim-etmeyecegiz-11759517-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/chp-den-adayligi-geri-cekilen-nezir-ates-puskurdu_11759517_72_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>CHP'den Adaylığı Geri Çekilen Suat Nezir: 3-5 Tane Zibidi Yolumuzdan Çeviremeyecek</span> </a></li><li><a href='/guzel-sunucu-ozge-ulusoy-internet-korsanlarina-11759516-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/internet-korsanlarinin-ne-yaptigini-gorunce-isyan_11759516_40_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Güzel Sunucu Özge Ulusoy, İnternet Korsanlarına İsyan Etti</span> </a></li><li><a href='/gareth-bale-kendi-dugununde-guvenligi-saglamasi-11759487-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/gareth-bale-kendi-dugununde-guvenligi-saglamasi_11759487_85_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı!</span> </a></li><li><a href='/irak-basbakan-danismani-acikladi-abd-1-nisan-11759481-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/abd-askerlerinin-suriye-den-cekilecegi-tarih_11759481_95_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek</span> </a></li><li><a href='/besiktas-ta-fenerbahce-maci-hazirliklari-5-11759474-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/besiktas-ta-burak-yilmaz-sikintisi-antrenmana_11759474_61_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı!</span> </a></li><li><a href='/kayseri-de-13-uncu-yuzyila-ait-5-milyon-tl-11759461-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/kayseri-de-ele-gecirildi-degeri-tam-5-milyon-lira_11759461_73_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi</span> </a></li><li><a href='/eski-esini-darp-eden-kocayi-linc-edilmekten-polis-11759443-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/sokak-ortasinda-eski-esini-doven-adami-paketleyip_11759443_15_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı</span> </a></li><li><a href='/iran-cumhurbaskani-ruhani-nin-kardesi-mahkemeye-11759316-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/ruhani-nin-kardesi-yolsuzluk-suclamasiyla-hakim_11759316_99_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Yolsuzluk Suçlamasından Mahkemede İfade Verdi</span> </a></li><li><a href='/chp-ve-iyi-parti-23-u-buyuksehir-olmak-uzere-50-11759220-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/50-ilde-anlasma-saglandi-millet-ittifaki-aday_11759220_27_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı</span> </a></li><li><a href='/bursaspor-da-sakho-takimla-calisti-11759213-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/bursasporlu-taraftarlara-sakho-mujdesi_11759213_70_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Bursaspor'da Sakatlığı Geçen Diafro Sakho Takımla Çalıştı</span> </a></li><li><a href='/bir-macta-20-gol-yiyen-pro-piacenza-serie-c-11759203-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/20-gol-yiyen-takim-diskalifiye-edildi_11759203_38_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Bir Maçta 20 Gol Yiyen Pro Piacenza, Serie C Liginden Diskalifiye Edildi</span> </a></li><li><a href='/cezaevinden-cikti-10-kadini-taciz-etti-11759174-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/cezaevinden-cikti-yine-rahat-durmadi-kadinlarin_11759174_21_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti</span> </a></li><li><a href='/vizelerin-kalkmasiyla-moldova-dan-turkiye-ye-11759161-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/bugun-basladi-sayilari-200-bini-gececek_11759161_17_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-abd-den-irak-aciklamasi-talep-11759157-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/abd-bir-ulke-icin-daha-kararini-verdi-isterlerse_11759157_62_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir</span> </a></li><li><a href='/manchester-united-napoli-formasi-giyen-koulibaly-11759119-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/manchester-united-in-hedefi-kalidou-koulibaly_11759119_55_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Manchester United, Napoli Forması Giyen Koulibaly'yi Transfer Etmek İstiyor</span> </a></li><li><a href='/cinsel-saldiriya-ugradigi-iddia-edilen-11759084-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/polisin-hareketi-tartisma-yaratti-genc-kiz_11759084_33_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu</span> </a></li><li><a href='/50-eski-hakim-savci-hakkinda-kovusturma-izni-11759076-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/19/hsk-dan-kritik-balyoz-karari-50-eski-hakim-savci_11759076_56_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi</span> </a></li></ul>