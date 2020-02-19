19 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

Pedalların Efendileri, yarın Antalya 'da yarışacak

Uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya, 20-23 Şubat tarihlerinde "Antalya'nın Doğal Güzellikleri" temasıyla gerçekleştirilecek

Tour of Antalya, İlk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımını ağırlayacak

Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney: Bisiklette olması gereken her şeyi parkurlara ekledik

"Halkın ilgisini çekebilmek için yarışı halkın ayağına taşımaya çalışıyoruz"

Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim: Antalya'yı da, Türkiye'yi de bisiklet sporunun lokomotifi yapacağız

Erling Haaland durmuyor, durdurulamıyor

Salzburg'da dikkat çekti, Dortmund'a transfer oldu

Dortmund'da kaldığı yerden devam ediyor

Norveç Milli Takımı'nda Sörloth'un partneri

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.

16.00 Başkan Ali Koç basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Trabzonspor sınavının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

SPORTING LIZBON - BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

20.30 UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki temsilcimiz Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

21.00 Başakşehir karşılaşma öncesi son provasını Jose Alvalade Stadı'nda yapacak.

21.30 Sporting Lizbon'un teknik patronu Emanuel Ferro ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.

13.00 Portekiz ekibi, mücadele öncesi son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 24'üncü hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Galatasaray

FIBA EuroLeague

18.00 Çukurova Basketbol - Castors Braine

19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Basket Lattes Montpellier

FIBA EuroCup

16.00 OGM Ormanspor - Basket Landes

VOLEYBOL

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

19.00 Zenit Kazan - Halkbank

22.30 Cucine Lube - Fenerbahçe HDI Sigorta

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU

23.00 Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek)