19 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

Pedalların Efendileri, yarın Antalya 'da yarışacak
Uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya, 20-23 Şubat tarihlerinde "Antalya'nın Doğal Güzellikleri" temasıyla gerçekleştirilecek
Tour of Antalya, İlk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımını ağırlayacak
Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney: Bisiklette olması gereken her şeyi parkurlara ekledik
"Halkın ilgisini çekebilmek için yarışı halkın ayağına taşımaya çalışıyoruz"
Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim: Antalya'yı da, Türkiye'yi de bisiklet sporunun lokomotifi yapacağız
Erling Haaland durmuyor, durdurulamıyor
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Dortmund'da kaldığı yerden devam ediyor
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GALATASARAY
12.00 Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe
derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
11.30 Sarı lacivertlilerde Galatasaray
maçının hazırlıkları sürecek.
16.00 Başkan Ali Koç basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, Trabzonspor sınavının hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo mavililer, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
SPORTING LIZBON - BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
20.30 UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki temsilcimiz Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
21.00 Başakşehir karşılaşma öncesi son provasını Jose Alvalade Stadı'nda yapacak.
21.30 Sporting Lizbon'un teknik patronu Emanuel Ferro ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.
13.00 Portekiz ekibi, mücadele öncesi son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirecek.
TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLER
İki ligde de 24'üncü hafta maçları oynanacak.
BASKETBOL
Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Galatasaray
FIBA EuroLeague
18.00 Çukurova Basketbol - Castors Braine
19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Basket Lattes Montpellier
FIBA EuroCup
16.00 OGM Ormanspor - Basket Landes
VOLEYBOL
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
19.00 Zenit Kazan - Halkbank
22.30 Cucine Lube - Fenerbahçe HDI Sigorta
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU
23.00 Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek)