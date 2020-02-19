19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah, Mevlanakapı Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-19 08:58:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-19 09:20:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.