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19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

19.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:05

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 19 Şubat İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah, Mevlanakapı Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-19 08:58:35.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-19 09:20:07.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul, Çarşamba, Gündem, Ekonomi, Güncel


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