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19 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

Yusuf Erdoğan: Galatasaray'a transferim formayı giydiğim için tamamlanmadıysa bu çok komik"Kasımpaşa gibi bir sistem takımına girmeye ihtiyacım vardı""Kemal hoca ile çalışmak bir şans""Bursaspor seyircisi, hem futbolcuyu oynatma hem de oynatmama özelliğine sahip""Lazio ile ciddi...

19.07.2019 09:26 19 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

Yusuf Erdoğan: Galatasaray'a transferim formayı giydiğim için tamamlanmadıysa bu çok komik
"Kasımpaşa gibi bir sistem takımına girmeye ihtiyacım vardı"
"Kemal hoca ile çalışmak bir şans"
"Bursaspor seyircisi, hem futbolcuyu oynatma hem de oynatmama özelliğine sahip"
"Lazio ile ciddi şekilde görüşmüştüm"
"Ünal hoca gençler için şans"
"Abdülkadir, Yusuf, Uğurcan gerçekten çok şanslı"
"Abdülkadir kendine hayran bırakan bir oyuncu"
"Kasımpaşa formasıyla milli takıma seçilmek istiyorum"
"Hiçbir şey yokken o formayı giymezdim"
"Trezeguet umarım kalır"
"Trezeguet inanılmaz bir oyuncu"
GALATASARAY
19.00 Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında RB Leipzig ile özel maç yapacak.
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
18.00 Sarı-lacivertliler, Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
YÜZME
11.00 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın basın toplantısı yapılacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
18.00 Kasımpaşa-Pendikspor
AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ
22.00 Senegal-Cezayir


Kaynak: DHA
Yusuf Erdoğan, Bursaspor, Kasımpaşa, Lazio, Spor

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