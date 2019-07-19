19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları noter huzurunda çekilerek açıklandı

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde Milli Piyango İdaresi özel bir çekiliş düzenliyor. Zengin olmanın hayalini kuranlar kuponlarını hazırladılar ve Milli Piyango sonuçlarını bekledi. MPİ sonuçları açıklandı. İşte Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.

SIRALI TAM LİSTE

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

545010

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

007711 009264 074351 213331 373445 410508

479210 509440 535175 597858

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00859 05223 06343 09388 20789 21246

32211 39843 42154 49703 52200 52217

54070 56393 59308 61272 63939 64867

82542 85558

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0038 0081 1670 1799 2463 3474

3491 4124 4390 5739 7441 7922

8295 9069 9535

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

064 141 238 297 322 361

548 725 779 974

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

06 09 62 69 75 87

94 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

045010 145010 245010 345010 445010 505010

515010 525010 535010 540010 541010 542010

543010 544010 545000 545011 545012 545013

545014 545015 545016 545017 545018 545019

545020 545030 545040 545050 545060 545070

545080 545090 545110 545210 545310 545410

545510 545610 545710 545810 545910 546010

547010 548010 549010 555010 565010 575010

585010 595010