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19 tır gıda yardımı İdlib'e gönderildi

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan 19 tır insani yardım malzemesi, İdlib'deki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere yola çıktı.

12.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:48
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan 19 tır insani yardım malzemesi, 'deki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere yola çıktı.
Derneğin Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde, savaş bölgesindeki insanlara yapılacak yardımların aralıksız sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin stratejik bir duruş ortaya koyduğunu ifade eden Uysal, "Türkiye büyük bir devlettir. Şer odaklarınca kurulan tuzakları onların başına geçireceğiz ve gönderdiğimiz bu yardımlarla da oradaki kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.
Uysal, Konya'daki hayırsever insanların, savaş bölgesindeki yardıma muhtaç insalara desteğini sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Şu ana kadar yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür ederiz. Sınırımızdaki bu insanların çadıra, giyeceğe, sağlığa, eğitime ve yiyeceğe ihtiyacı var. Batı buraya Orta Doğu diyor ama burası merkez dünya. Bizim buradaki Müslüman kardeşlerimize desteğimiz sonuna kadar devam etmeli." şeklinde konuştu.
Hayırseverlerin desteğiyle toplanan ve içinde çadır, kıyafet, battaniye ve gıda malzemelerinin yer aldığı 19 tır, yapılan duanın ardından Suriye'nin İdlib kentinde dağıtılmak üzere yola çıktı.
19 tır gıda yardımı İdlib'e gönderildi

Konya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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