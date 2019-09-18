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19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

18.09.2019 21:2819. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

Turnuvanın ilk gününde A Grubu'nda TOFAŞ, Gaziantep Basketbol'u 93-67 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk peridoyu 22-14 önde tamamlayan TOFAŞ, devreyi 48-33 üstün bitirdi.
Üçüncü periyodu 71-52 önde geçen TOFAŞ, müsabakayı da 93-67 kazandı.
Turnuvada yarın, OGM Ormanspor-Lokomotiv Kuban ve Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ karşılaşmaları oynanacak.

basketbol, Gaziantep, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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