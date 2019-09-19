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19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

19.09.2019 18:4219. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

Turnuvanın ikinci gününde B Grubunda Lokomotiv Kuban, OGM Ormanspor'u 101-70 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu OGM Ormanspor 20-18 önde tamamladı. İkinci periyodu 49-31 önde geçen Lokomotiv Kuban, üçüncü periyodu da 74-54 üstün bitirdi.
Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Rusya ekibi, mücadeleyi 101-70 kazandı.

Lokomotiv Kuban, basketbol, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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