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19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

20.09.2019 19:3619. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.
Turnuvanın üçüncü gününde B Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor'u 102-89 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 28-18 önde tamamlayan Darüşşafaka Tekfen, devreyi 55-29 üstün bitirdi.
Üçüncü periyodu da 84-56 önde geçen Darüşşafaka Tekfen, müsabakayı 102-89 kazandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, basketbol, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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