Haberler » Spor » Haber

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

21.09.2019 15:2819. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.
Turnuvanın son gününde Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor'u 82-76 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 21-15 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devreyi 42-31 üstün bitirdi.
Üçüncü periyodu 64-49 önde geçen Bahçeşehir Koleji müsabakayı da 82-76 kazandı ve turnuvayı beşinci tamamladı.

basketbol, Bursa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:25 Hasan sayyıdan bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti
16:23 Antalyaspor
16:20 Fenerbahçe, kiradaki oyuncuları Onur Başar'a takip ettiriyor!
16:19 Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
16:16 Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek
16:16 Başiskele'de dağ koşusu milli takım seçmeleri
16:14 Milli judocu bilal çiloğlu bronz madalya kazandı