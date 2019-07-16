16.07.2019 17:23
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19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Faroe Adaları'nı 29-25 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Faroe Adaları'nı 29-25 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı rakibi karşısında 14-11 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğü ele alan ay-yıldızlı ekibin, sahadan 29-25 galip ayrıldığı kaydedildi.
İlk maçta da Kosova'yı yenen milli takımın, yarı finale çıkmayı garantilediği aktarıldı.
Türkiye, gruptaki son maçında 18 Temmuz Perşembe günü Çekya ile grup liderliği için karşılaşacak.
Kaynak: AA
Faroe Adaları, Türkiye, Avrupa, Spor

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