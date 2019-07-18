Haberler» Spor» Haber

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Çekya'ya 28-20 yenildi.

18.07.2019 19:21 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Çekya'ya 28-20 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı rakibi karşısında 18-11 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Çekya'nın, sahadan 28-20 galip ayrıldığı kaydedildi.
İlk iki maçta Kosova ve Faroe Adaları'nı yenen milli takım, yarı finale çıkmayı bu karşılaşmaların sonunda garantilemişti. Milliler, Çekya yenilgisiyle yarı finale grup ikincisi olarak çıktı ve İsviçre ile eşleşti.
Türkiye-İsviçre karşılaşması 20 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:40   Ertaç Özbir: Gelen teklifleri değerlendirmek istedim
19:30   Samsunspor, Ahmethan Köse'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı
19:21   19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
19:20   Denizlispor ilk hazırlık maçında galip
19:16   Belediye Kütahyaspor'da teknik direktörlük görevine Polat Çetin getirildi
19:15   Futbol: Hazırlık maçı
18:54   Hekimoğlu Trabzon FK, Oğuzhan Erdoğan ile anlaştı