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19 Yaş Altı Badminton İl Seçmesi müsabakaları yapıldı

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 15-16 Şubat tarihleri arasında eski Atatürk Kız Lisesi Spor Salonunda Badminton 19 Yaş Altı İl Seçmesi müsabakaları yapıldı.

17.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:3319 Yaş Altı Badminton İl Seçmesi müsabakaları yapıldı
Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 15-16 Şubat tarihleri arasında eski Atatürk Kız Lisesi Spor Salonunda Badminton 19 Yaş Altı İl Seçmesi müsabakaları yapıldı. Yaklaşık 75 sporcunun katıldığı birbirinden çekişmeli geçen ve iki gün süren il seçmesi müsabakalarında 198 maç lig usulü gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan "Badminton 19 Yaş Altı İl Seçmesi müsabakalarında dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, 04 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılacak olan 19 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi.

Müsabakalar sonunda ise dereceye giren sporcular şöyle:

Kızlarda

1. Sevgi Yiğit, 2. Selcan Yiğitcan, 3. Rümeysa Fırat.

Erkeklerde

1. Nurettin Ensar Karahan, 2. Mehmet Ali Gücük, 3. Kadir Karsavuran. - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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