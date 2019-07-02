02.07.2019 13:33
Haberler » Spor » Haber

19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı

19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı

Ankara'da düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı.

Ankara 'da düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı.
Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanısıra Bulgaristan , Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya 'dan 60 sporcu katılıyor.
Organizasyonda Türkiye, A ve B olmak üzere iki takımla mücadele veriyor.
Şampiyonanın açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, organizasyonun 12-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak 17 Yaş Altı Avrupa sıralamasına puan veren bir turnuvanın ön hazırlığı olduğunu söyledi.
Organizasyona bu nedenle 17 yaş altı takımıyla da katıldıklarını anlatan Özmekik, "İki sene Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak takım müsabakalarında ikinci olmuştuk. Çift bayanlarda da 17 yaşta Avrupa şampiyonu çıkartmıştık. Altyapıya önem veriyoruz. Bu müsabakalarla sporcularımızı uluslararası şampiyonalara hazırlıyoruz. Hedefimiz Ankara'daki turnuvada da şampiyonluk elde etmek." ifadelerini kullandı.
Şampiyona, 4 Temmuz Perşembe günü final maçları ve madalya töreniyle tamamlanacak.
Kaynak: AA
Türkiye , Ankara , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:15 Gençlerbirliği Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı
14:07 Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası Tamamlandı
14:07 Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan Motum'u renklerine bağladı
14:06 Pınar Karşıyaka Brandon Triche'ı transfer etti
14:05 İnanılmaz Hedefler: Danny Rose vs Arsenal
14:05 Paris Saint Germain Yeni 2019-20 Kitini Piyasaya Sürüyor
14:05 Arsenal Adidas Ev Takımı