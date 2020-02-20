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19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 22-28 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

20.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:2419 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı
19 Yaş Altı Milli Takımı'nın 22-28 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu ( ), Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu), Arda Akbulut (Trabzonspor).
Defans: Erdoğan Kaya, Halil Duman, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş (Galatasaray), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Atakan Gündüz (Trabzonspor).
Orta Saha: Oğuzhan Akgün, Emre Yıldız, İlkay İşler (Beşiktaş), Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu), Hakan Yeşil, Taha Tunç (Trabzonspor), Erkan Süer (Galatasaray), Veysel Karani Ünal (Giresunspor), Efe Binici (Göztepe), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor).
Forvet: Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir).

Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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