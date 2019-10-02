Haberler » Spor » Haber

19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 7-13 Ekim'de İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

02.10.2019 16:0619 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 7-13 Ekim'de İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, genç millilerde aday kadroya davet edilen oyuncuların 7 Ekim Pazartesi günü Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacağı belirtildi.
Ahmet Ceyhan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Arda Akbulut (Trabzonspor)
Defans: Hamza Özdemir (Aytemiz Alanyaspor), Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Berk Akdemir (Galatasaray), Abdurrahman Emek (İstanbulspor), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa), Atakan Gündüz (Trabzonspor)
Orta Saha: Eren Erdoğan (Altay), Veysel Karani Ünal (Aytemiz Alanyaspor), Emre Yıldız (Beşiktaş), İlkay İşler (Beşiktaş), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), İbrahim Kaya (İstanbulspor), Oğuzhan Akgün (İstanbulspor), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Taha Tunç (Trabzonspor)
Forvet: Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor).

İstanbul, Futbol, Spor

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haberleri
20:08 Trabzonspor-Basel maçına doğru
20:00 Basel'de Trabzonspor hazırlıkları tamam
19:58 Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçına doğru
19:52 "Çok önemli potansiyele sahip oyuncularla çalışıyoruz"
19:44 Alper Uludağ: "Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz"
19:44 Beşiktaş, wolverhampton'a hazır
19:43 Mönchengladbach, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı