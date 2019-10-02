19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak

19 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı'nın 7-13 Ekim'de İstanbul
'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, genç millilerde aday kadroya davet edilen oyuncuların 7 Ekim Pazartesi günü Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacağı belirtildi.
Ahmet Ceyhan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Arda Akbulut (Trabzonspor)
Defans: Hamza Özdemir (Aytemiz Alanyaspor), Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Berk Akdemir (Galatasaray), Abdurrahman Emek (İstanbulspor), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa), Atakan Gündüz (Trabzonspor)
Orta Saha: Eren Erdoğan (Altay), Veysel Karani Ünal (Aytemiz Alanyaspor), Emre Yıldız (Beşiktaş), İlkay İşler (Beşiktaş), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), İbrahim Kaya (İstanbulspor), Oğuzhan Akgün (İstanbulspor), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Taha Tunç (Trabzonspor)
Forvet: Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor).