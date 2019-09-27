Haberler » Spor » Haber

19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası 2'nci etap'da sıralama belli oldu

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları sona erdi.

27.09.2019 19:1919 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası 2'nci etap'da sıralama belli oldu
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları sona erdi.
75 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği turnuvada derece yapan sporcular şu şekilde:
Tek Erkekler: 1. Tayfun Taşdemir, 2. Nurullah Saraç, 3. Batuhan Uğurlu, 3. Sezgin Kelebek
Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür, 2.Bahar Yavru, 3. Zeynep Akdeniz, 3. Ceren Özdemir
Çift Erkekler: 1. Semih Baha Başakın&Taha Emirhan Budak, 2. Abdulsamet Özdemir&Faruk Mehmet Yılmaz, 3. Mete Kaan Uçan&Batuhan Uğurlu, 3. Hasan Berkay Günbaz&Nurullah Saraç
Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş&Cansu Erçetin, 2. Ceren Özdemir&Bahar Yavru, 3. Azime Serttaş&İrem Uysal, 3. Edanur Alan&Naime Yılmaz
Karışık Çiftler: 1. Semih Baha Başakın&Yasemen Bektaş, 2. Taha Emirhan Budak&Sare Ece Başakın, 3. Tayfun Taşdemir&Ayça Özgür, 3. Yunus Emre Karakaş&Zeynep Akdeniz



Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:56 Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde
22:52 Ozan kabak: tekrar milli davet alırsam, benim için büyük onur olacak
22:49 Milli atlet Necati Er'den tarihi başarı
22:42 Futbol: Süper Lig
22:36 Fransa-Türkiye maçının biletleri tükendi
22:35 Servet Yardımcı ve Şenol Güneş, Başakşehir-Rizespor maçında
22:35 Başakşehir 5 haftada attığı golü 1 maçta buldu