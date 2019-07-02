02.07.2019 19:34
Haberler» Spor» Haber

19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası açılış töreni yapıldı

19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası açılış töreni yapıldı

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası"nın açılış töreni gerçekleştirildi.


Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası"nın açılış töreni gerçekleştirildi.
Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine federasyon Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık, Başkan Vekili Selçuk Yılmaz, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Necati Kılıç, federasyon danışma kurulu üyesi Feyzullah Aydaş, öğrenci ve veliler katıldı. Başkan Özmekik, Balkan Badminton Birliği Başkanı Prof. Dr. Puzant Kassabian'a Türk Milli Takım Forması ve tabak armağan etti.Organizasyona Sırbistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 60 sporcu katılacak. Türk Milli Takımı ise A ve B grubu olarak iki takımla mücadele verecek. Program, Türk Milli Takımının toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Türkiye, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:15   Eskişehirspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
20:09   Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
20:06   Okan Buruk: "Hedeflerinden vazgeçmemiş bir takım olacağız"
20:05   Jack Clarke Spurs İçin İmzaladı
20:05   Tanguy Ndombele Spurs oyuncusu!
20:04   Çaykur Rizespor'da transfer
19:58   Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı