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19 yaşındaki Aleyna mide kanserine yenik düştü

19 yaşındaki Aleyna Bulut, mide kanserine karşı 20 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

23.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:3119 yaşındaki Aleyna mide kanserine yenik düştü
19 yaşındaki Aleyna Bulut, mide kanserine karşı 20 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

'de 6 ay önce evlenerek dünya evine giren ve bir süre önce mide kanseri olduğu belirlenen 19 yaşındaki Aleyna Bulut 20 gün boyunca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Yakalandığı mide kanseri nedeniyle dün vefat eden Aleyna Bulut bu gün Develi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

19 yaşındaki Aleyna Bulut'un cenazesi Hoşça mahalle mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ

Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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