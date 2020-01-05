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19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Arife Gülnihal Alkan (19) yaşamını yitirdi.

05.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:47 19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü

ANTALYA'nın ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Arife Gülnihal Alkan (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Elmalı- Finike karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Arife Gülnihal Alkan yönetimindeki 07 TY 765 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Arife Gülnihal Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Kaza sırasında başında kask olup olmadığı henüz tespit edilemeyen Arife Gülnihal Alkan'ın cenazesi morga konuldu.



Elmalı, Finike, Güncel

Kaynak: DHA

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