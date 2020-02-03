19 yaşındaki Elif'in hayatını kaybettiği kavşakta ikinci kaza vatandaşların tepkisini çekti

Sözlenmek için gün sayan Elif Sarı'nın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşların tepki gösterdiği kavşakta, iki gün sonra yine kaza meydana geldi. Yoldan çıkan otomobilin otobüs durağına girdiği kazada biri 7 aylık hamile olan 3 kişilik aile ölümden döndü. Elif'in erkek arkadaşının annesi Aşye Ertunç kaza yerine gelerek ağıtlar yakarken, aynı kavşakta 7 yıl önce meydana gelen ölümlü kaza üzerine tepki gösteren vatandaşlar arasında Elif'in annesinin de bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, D-400 kara yolunda Antalya'dan Kemer istikametine gitmekte olan 07 TT 661 plakalı özel otomobil, Göynük Mahallesi Değirmendere mevkindeki kavşağa yaklaşırken, eğimin yanlış olduğu iddia edilen noktada sürücüsü Talat Filiz'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağ tarafına savrulan otomobil, mahalle girişindeki otobüs durağına girerek orada bulunan ağaca ve durağa çarparak durabildi. Durakta tesadüfen kimsenin bulunmaması ile bir facia ucuz atlatılırken, araçta bulunan 7 aylık hamile Münevver Karaduman, annesi Gönül Filiz ve sürücü Talat Filiz hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Münevver Karaduman, 7 aylık hamile olması sebebiyle Kemer Devlet Hastanesine götürülerek bir süre gözlem altında tutuldu. Kazada ağaca çarpan araç ve durakta hasar meydana geldi.



"Elif gelinliğini giyemedi, oğlumun ciğeri söküldü"



3 gün önce 18 yaşındaki Elif Sarı'nın trafik kazasında hayatını kaybettiği kavşakta yeni bir kazanın meydana gelmesinin ardından Değirmendere'de oturan vatandaşlar kavşağa gelerek tepki gösterdi. Kaza yerine gelenler arasında bulunan, talihsiz Elif'in erkek arkadaşı Kadir Ertunç'un annesi Ayşe Ertunç artık kavşağın düzenlenmesini ve Elif Sarı isminin verilmesini istedi. Gelini olamadan ölen Elif'e ağıtlar yakan Ayşe Ertunç, "3 gün oldu benim ciğerlerim yanalı. Benim çocuğumun ciğerini parça parça aldılar buradan. Buraya Elif Sarı Caddesi yazılacak, yeter artık. Gelinliğini giyemedi benim yavrum. 17 yaşında çiçeği burnunda muradına ermedi, dünyasına doymadı benim yavrum. Sevdiğine kavuşamadı, sevdiği ile sevgisini yaşayamadı. Yeter artık benim oğlumun ciğerini söktüler" diye ağladı.



Vatandaşlar yine tepki gösterdi



Mahalle sakinlerinden Nilgün Elmas, sürekli kazaların meydana geldiği kavşağa bir çözüm bulunmasını isteyerek, "Devletimizden yardım istiyoruz çok bir şey istemiyoruz. Mal mülk istemiyoruz, ya karşıya ya buraya bir şey istiyoruz. Kim yapıyorsa gerçekten yeter. Biz Değirmendere olarak gerçekten bıktık. Buraya bir şey düşünsünler daha geçen gün buradan araba uçtu aşağıya, takla attı. Değirmendere halkı olarak gelip yardım etsinler istiyoruz" çağrısında bulundu.



Kazadan kısa süre önce otomobilin çarptığı duraktan ayrıldıklarını söyleyen Elif Uysal Özkurt da servise bu duraktan bindiklerini belirterek, "Biraz ilerideydik bir gümbürtü oldu döndük kaza var bakalım dedim. Baktım arabadan ateş çıkıyor, hemen inin kaçın dedim. Kızları yaralıydı" dedi.



Zahide Çopur ise kaza yerini göstererek, "Bizim çocuklarımız burada sabahları servis bekliyor. Bizim köyümüzün insanları hepsi bekliyor. Burada oturuyorlar. Şu hale bakar mısınız" şeklinde konuştu.



Veli Deniz isimli vatandaş da kavşakla ilgili ilk şikayeti yapmalarının üzerinden 10 yıl geçtiğini belirerek, "10 senedir uğraşıyoruz. Ne bununla ilgilenen var. Ne uğraşan var. Burada her gün bir tehlike var. Seçim zamanı da geliyorlar. İnşallah seçim zamanında bir daha gelirler aynı kişiler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA