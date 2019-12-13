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19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

8 ay önce Manisa'da meydana gelen kazada, motosikletiyle hareket halindeyken kamyonet ile çarpışan 19 yaşındaki genç, yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada genç sürücünün kuzeni de tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetmişti.

13.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:49

'nın ilçesinde 8 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki Süleyman Demirer, yaşam mücadelesini kaybetti.

AĞIR YARALANMIŞTI

Geçtiğimiz 10 Mayıs 2019 tarihinde Demirci- karayolunun 20. kilometresi Kılavuzlar Mahallesi çıkışında Süleyman Demirer yönetimindeki motosiklet, 45 BA 832 plakalı Ramazan Ç. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Süleyman Demirer, Demirci Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine oradan da Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi.

8 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

8 aydır Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi gören Süleyman Demirer, yaşam mücadelesini kaybetti. Demirer'in ölüm haberi, yaşadığı mahalleyi ve yakınlarını üzüntüye boğarken aynı motosiklette yolcu olan kuzeni Mustafa Demirer de 28 Ekim 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

CENAZE TÖRENİ CUMARTESİ GÜNÜ

Süleyman Demirer'in cenazesi Demirci Öksüzlü Mahallesi'nde 13 Aralık Cumartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Demirci, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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