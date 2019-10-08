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19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İstanbul Taksim'de bir babanın, Tuba adlı 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak yardım çağrısı yaptı. Çağrıya şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.

08.10.2019 20:50

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki Tuba adlı bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak "Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım." diyerek yardım çağrısında bulundu. Çağrıya AHBAP Genel Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Bir sosyal medya kullanıcısı "19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var." notuyla görüntüleri paylaşarak ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.

HALUK LEVENT PAYLAŞIMA YANIT VERDİ

Şarkıcı Haluk Levent paylaşıma yanıt vererek "Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin!" açıklamasında bulundu.

"ŞİDDET KİMDEN VE NEREDEN GELİRSE GELSİN KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Haluk Levent, Tarlabaşı, Taksim, 3. Sayfa

YORUMLAR(18)
BABACAN:yarın bu kızı bu baba öldürse bu babayı salan hakim vicdan azabı çekermi
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0 0
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MELİS YUKSEL:Şu yorumları okudukca, toplumun düşünce tarzına daha da çok deliriyorm.. YAPAMAZSIN ARKADASIM! Cocugun seni çileden de çıkarsa, çoçuğuna işkence edemezsin! Bir baba kızını “ ISTERSE DÖVERMIS”. YOK YA!??? Şiddet uygulamak, ahlak öğretmede bir araç değil bir suçtur. Şu kafa yapısından çıkın artık!
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KERİM:Yazık ya, bir aile dramı yaşanıyor, millet hemen babayı asmak kesmek derdin de. Önce bir araştırın bakalım, problem neymiş, aile yıkılmadan bu sorun nasıl çözülür diye. Tabi twitterdan prim kasmak daha kolay değil mi?
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HAKAN ACAR:olayı bilmiyorum ama yeni nesilin allah yardımcısı olsun
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3 0
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SERHAT:burda kızını linç eden bir baba değilde babasını çileden çıkarmış bir evlat var gibime geliyor
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7 16
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GERÇEK:Bir baba kendi kızını isterse döver nasıl ahlakı öğreteceği ona kalmıştır. Daha düne kadar dolandırıcılık yapan haluk levent toplumsal ahlak sorumlumuzda değildir.
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3 49
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MODEL:Şunun modele bak, sen önce yazmayı öğren keko.
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8 4
KAYNAK NEREDE:kaynakların nerede iftira atmaktan başka bir şey yaptığını düşünmüyorum
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9 1
KİBAR FEYZO:suçu babada bulmayın şimdiki nesil zapt edilemiyor sonra intar kayıp kendine zarar verme nesil çok bozuldu çook allah yardım etsin
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VAHDETTİN BAYRAM:öyle evlatlar var ki tonla dayağı hak ediyor. . .
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15 14
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