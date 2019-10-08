19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki Tuba adlı bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak "Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım." diyerek yardım çağrısında bulundu. Çağrıya AHBAP Genel Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Bir sosyal medya kullanıcısı "19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var." notuyla görüntüleri paylaşarak ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.

HALUK LEVENT PAYLAŞIMA YANIT VERDİ

Şarkıcı Haluk Levent paylaşıma yanıt vererek "Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin!" açıklamasında bulundu.

"ŞİDDET KİMDEN VE NEREDEN GELİRSE GELSİN KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.