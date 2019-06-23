23.06.2019 13:40
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19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan'dan hala haber alınamıyor.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan'dan hala haber alınamıyor.

Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı'nda çalışan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan, geçtiğimiz Cuma günü gece 23.30 saatleri itibariyle iş yerinden ayrıldı. Ceylan'ın eve dönmemesi üzerine, çevrede gidebileceği yerlerde arama yapan ailesi, iki gün boyunca yaptıkları aramalar sonuçsuz kalınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bildirdi. Güvenlik güçleri ise 19 yaşındaki Mehmet Ceylan'ı arama çalışmalarına devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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