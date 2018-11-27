27 Kasım 2018, 19:15
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Annesi Tesettürlü Diye Eleştirilerin Hedefi Olan 19 Yaşındaki Güzellik Kraliçesi, Gözyaşlarına Boğuldu

45 ülkeden katılan modeller arasında birinci olan 19 yaşındaki Dilara Karakuş, annesi Canan Hanım ile Kanal D'deki '2. Sayfa' programına katıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Karakuş, "Annem kapalı olduğu için çok tepki aldık. Sosyal medyada bizi çok eleştirdiler." dedi.

Mankenlik ve güzellik yarışması Miss Fashion TV'nin 19.'su geçen hafta The Ritz Carlton İstanbul'da gerçekleşmişti.45 ülkeden katılan modeller arasında birinci, Türkiye adına yarışmaya katılan Dilara Karakuş olmuştu.

"ANNEMİN BAŞI KAPALI ZİHNİ KAPALI DEĞİL"

19 yaşındaki model Dilara Karakuş bugün annesi Canan Hanım'la '2. Sayfa' programına konuk oldu ve gözyaşlarına boğuldu. Dilara Karakuş ''Annem kapalı olduğu için çok tepki aldık. Sosyal medyada bizi çok eleştirdiler. Annem bana, ben de ona saygı duyuyorum. Benim annemin başı kapalı evet ama zihni kapalı değil.'' dedi.

"ESTETİK İÇİN YAŞIM KÜÇÜK"

Öte yandan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin hakkında da konuşan Dilara Karakuş ''Biz Şevval ile aynı yaştayız. Ben daha yolun başındayım. Estetik için daha çok küçük olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca bir güzellik yarışmasında estetik olmamalı.'' dedi.

Dilara Karakuş
27 Kasım 2018 Salı 19:15



YORUMLAR (31)
HAYDUT: Kizimiz guzel ALLAH VAR
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YASEMİN : Annende açılsın bence senide bu sekil gezdiriyorsa o başına taktığı bez parçasının bi anlamı yok .kapanmak önce beyinde başlar.siz işi maddiyata dökmüşsunuz
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MAHO SAMİ: eskiden başörtülüler madurdu şimdi başörtü madur
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ANNE : Ben kapalı bir anne degilim. Ancak herşeyin bir ölçüsü olması gerektiğine inananlardanım. Kadınların yarı çıplak giyinip dişiliklerini öne çıkarmaları bir kadın olarak bana aşağılayıcı geliyor. Bazı kadınlar hedeflerine aklını değil görsel olarak vücutlarını kullanarak ulaşıyorlar maalesef. Bu kızımız için böyle birşey demiyorum ama ben o annenin yerinde olsaydım eğer çok üzülürdüm herhalde. Muhtemelen anne de üzgündür. Görünüş olarak birbirlerine çok aykırılar
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