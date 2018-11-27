Annesi Tesettürlü Diye Eleştirilerin Hedefi Olan 19 Yaşındaki Güzellik Kraliçesi, Gözyaşlarına Boğuldu

Mankenlik ve güzellik yarışması Miss Fashion TV'nin 19.'su geçen hafta The Ritz Carlton İstanbul'da gerçekleşmişti.45 ülkeden katılan modeller arasında birinci, Türkiye adına yarışmaya katılan Dilara Karakuş olmuştu.

"ANNEMİN BAŞI KAPALI ZİHNİ KAPALI DEĞİL"

19 yaşındaki model Dilara Karakuş bugün annesi Canan Hanım'la '2. Sayfa' programına konuk oldu ve gözyaşlarına boğuldu. Dilara Karakuş ''Annem kapalı olduğu için çok tepki aldık. Sosyal medyada bizi çok eleştirdiler. Annem bana, ben de ona saygı duyuyorum. Benim annemin başı kapalı evet ama zihni kapalı değil.'' dedi.

"ESTETİK İÇİN YAŞIM KÜÇÜK"

Öte yandan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin hakkında da konuşan Dilara Karakuş ''Biz Şevval ile aynı yaştayız. Ben daha yolun başındayım. Estetik için daha çok küçük olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca bir güzellik yarışmasında estetik olmamalı.'' dedi.