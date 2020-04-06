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19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Hemşirelik Bölümü öğrencisi İsmihan Kocaman (19) aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

06.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:53
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Hemşirelik Bölümü öğrencisi İsmihan Kocaman (19) aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Kocaman'ın cenazesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nden geçen yıl okul birincisi olarak mezun olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi İsmihan Kocaman, 2 gün önce evinde aniden fenalaştı. Ailesi tarafından ilçe devlet hastanesine götürülen Kocaman, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılan İsmihan Kocaman'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, Hisarcık ilçesine getirildi.

Koronavirüs nedeniyle cenaze namazına katılanlara maske takma zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafe kuralına uyuldu. İsmihan Kocaman, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da katıldı. İsmihan'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe halkını yasa boğarken, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi de İsmihan Kocaman için taziye mesajı yayınladı.

İsmihan Kocaman'ın geçirdiği kalp krizinden öldüğü sanılırken, kesin ölüm nedeni otopsi raporunun çıkmasının ardından netlik kazanacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hisarcık, Kütahya, Güncel
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