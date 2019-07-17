17.07.2019 17:49
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19 yaşındaki kıza tecavüz eden 12 İsrailli turist tutuklandı

19 yaşındaki kıza tecavüz eden 12 İsrailli turist tutuklandı

Güney Kıbrıs'taki Aya Napa kasabasında 12 İsrail vatandaşı, otelde 19 yaşındaki bir kıza toplu tecavüz ettikleri suçlaması ile tutuklandılar.

Güney Kıbrıs'ta bulunan Aya Napa kasabasında 12 İsrail vatandaşı otelde 19 yaşındaki bir kıza toplu tecavüz ettikleri suçlaması ile gözaltına alındı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı olaydan haberlerinin olduğunu, Güney Lefkoşa konsolosu Yossef Wurmbrand'ın durumu takip ettiğini ve olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 12 kişinin de tutuklandığını söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı tutuklanan kişilerin ailelerini bilgilendirdi.

Yerel kaynaklar, tecavüze uğradığı kadının adli soruşturmadan henüz geçmediği ve Kıbrıslı yetkilerin şüpheliler hakkındaki soruşturmayı devam ettiklerini belirttiler.

Güney Kıbrıs, İsrail, Dünya

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