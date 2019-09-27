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19 yaşındaki Melike Demirci, nikahsız eşi tarafından öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Melike Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

27.09.2019 21:07

Adana Kozan'da yaşanan olayda iddiaya göre, 15 yaşındayken kendinden 6 yaş büyük Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocukları olmasına rağmen nikahsız yaşayı sürdüren çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik sebebiyle aralarında tartışmalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Melike Demirci 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Barışmak istediğini belirten Sezer Ç., Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Ç., bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak talihsiz kadını 4 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

YAKINLARI HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Melike Demirci'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melike Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirci'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Polis, şüpheli Sezer Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

19 yaşındaki Melike Demirci, nikahsız eşi tarafından öldürüldü

Adana, Kozan, 3. Sayfa

YORUMLAR(25)
67:Daha 19 yaşında 1 çocuk annesi ve 15 yaşında kocaya kaçmış yapmayın ne olur ya kız çocuklarına küçük yaşta anne olmayı gelinliğe heveslendirmeyi kadın gibi hissetirmeyi bırakın artık yapmayın ya. Birey olmayı öğretin, yaşamanın kendi haklarıyla ve özgürlüğüyle güzel olduğunu, daha küçücük yaşta büyümemesi gerektiğini öğretin öğretin ki küçük yaşta yaptıkları hatalardan dolayı ölmesinler.
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6 0
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CBOT:Adana = Texas Sadece idam yok.
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12 2
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ZI:TIPIK BIR ADANA HABERI
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13 2
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KARADENİZ:ŞU ADANA, DAN BİR GÜN GÜZEL BİR HABER DUYAMIYACAKMIYIZ
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21 2
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A: DANA:DERSEM DE INAN MA BUNLAR ÖZ BE ÖZ ADANALI
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8 0
SULTANIM AYDEMİR:SUÇUN COGU KADINLARDAAAA KADINLAR KOÇALARINI DİNLEMİYOR SAYGI OLMADIMI YAŞAM OLMAZZZZ
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MUSTAFA:ben bana saygısızlık eden herkesi öldürim o zaman. zihniyete bak ya
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AYDİN:Kadinlar Malinizmi LAN. Sen saygi ve sevgi gösterdindemi karsilik bekliyorsun. Olmuyorsa BOSAN. Öldürme hakkini KiM veriyor sana? Aslinda ASILACAK olanlarin arasina senide almak lazim
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34 12
CAN:Adamın saygı gösterdiğini nereden biliyorsun peki?????? Her şey karşılıklı
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26 8
CEM:Ya bi git işine be!!! Ne yaşadıklarını bile bilmiyorsun. Belki adam aldattı kadın terketti. Nereden biliyorsun? Belki kadına şiddet uyguladı. Bol keseden sallamak ne kolay klavye başında
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21 9
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