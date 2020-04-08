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19 YAŞINDAKİ PAZARCI: GENÇ ADAMI EVDE TUTAMAZSIN

Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında 20 yaşın altındaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmasına rağmen Şişli Fulya semt pazarında çok sayıda 20 yaş altı vatandaşın pazarcılık yaptığı, pazarda maske satışı yapıldığı ve birçok pazarcının maske kullanmadığı görüldü.

08.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:22
Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında 20 yaşın altındaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmasına rağmen Şişli Fulya semt pazarında çok sayıda 20 yaş altı vatandaşın pazarcılık yaptığı, pazarda maske satışı yapıldığı ve birçok pazarcının maske kullanmadığı görüldü.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde her geçen yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında 20 yaşın altındaki vatandaşların da sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Ayrıca pazar yeri, market ve toplu taşıma araçlarında da maske takma zorunluluğu getirilirken, maske satışı da yasaklanmıştı. Fakat Şişli Fulya semt pazarında uyarılara ve yasaklara rağmen 20 yaşın altında birçok vatandaşın çalıştığı görüldü. Ayrıca pazardaki esnafın çoğunun maske kullanmaması ve pazarda maske satışı yapılması da dikkat çekti.
'GENÇ ADAMI EVDE TUTAMAZSIN"
15 yaşında pazarda satış yapan ve maske de takmayan bir çocuk, "İşte geliyoruz, adam lazım ama adam yok. Ben maske kullanmak istemiyorum" dedi. 19 yaşında olan ve hem pazara satış yapamaya gelen hem de maske kullanmayan bir genç ise, '19 buçuk yaşındayım. Yasak da ne yapacağız' Maskem de vardı da şu an unuttum. Yanımda yok. Toplu bir çıkma yasağı gelene kadar çıkmaya devam edeceğim. Şimdi genç adamı evde tutamazsın. Genç adam yani kanı kaynıyor, evde duramaz" dedi.
"YASAKTAN HABERİM YOK"
19 yaşında olan başka bir maskesiz pazarcı ise, "Ben 2001'liyim, 19 yaşındayım. Yasaktan haberim yok" dedi. Yanındaki babası ise, "O 31 yaşında, yasakla da bir ilgisi yok. Var mı itirazınız?" diyerek tepki gösterdi.
13 yaşında pazardaki bir çocuğun yakını pazarcı ise, 'Bu çocuk burada oturuyor, o yüzden gelmiş. Birazdan evine gidecek" dedi. Pazarda maskesiz satış yapmalarıyla ilgili ise, "Şu anda arada bir buçuk metre olduğu için yok. Doğru söylüyorsunuz, normalde maske kullanmamız lazım da mesafe olduğu için biraz esnek davranabiliyoruz. Arabada maskemiz var" dedi. Maskesiz satış yapan pazarcı Emrah Kılıçlı ise, 'Yasaktan haberim var. Mola verdim diye takmıyorum. Ayrıca ürünlerde seçme ve el sürme de yasak. Bunun yazdığı kağıdı da ürünlerimin üstüne koyuyorum. Yasak yani, önlemimizi alıyoruz" dedi. Diğer maske takmayan pazarcı ise, "Haberim var, şimdi takacağım" diyerek cebinden çıkardığı maskesini taktı.
"MASKELER ELİMDE KALDI"
Pazarda çeşitli maskeler satan bir vatandaş ise, 'Maske satışı yapıyorum. Satış yasaklandı, ekmeğimi bu şekilde kazanmaya çalışıyorum. Ben bu ürünleri aldığım için hepsi elimde kaldı. Bunları mecburen paramı kurtarmak için satmak zorundayım. Daha karım yok. Bundan ufacık sermaye yapabilirsem tekrardan farklı bir ürün alıp satacağım"dedi. 19 YAŞINDAKİ PAZARCI: GENÇ ADAMI EVDE TUTAMAZSIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şişli, Genç, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››19 YAŞINDAKİ PAZARCI: GENÇ ADAMI EVDE TUTAMAZSIN - Haberler

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