19 Yaşındaki Zihinsel Engelli Genç Kızın En Büyük Hayali Gerçek Oldu

Uşak
'ta yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli Büşra Bayraktar isimli genç kızın en büyük hayali gerçek oldu. Kur'an Kursu öğretmeni ve belediye el ele vererek gelinlik giydirip, düğün yaparak Büşra'nın hayalini gerçekleştirdiler. Düğünü normal bir düğünden farklı kılan tek nokta ise damadın olmayışı oldu.
Uşaklı 19 yaşındaki zihinsel engelli Büşra Bayraktar'ın hayali gerçek oldu. Yıllardır ailesine gelinlik giymek istediğini söyleyen Büşra'nın hayalini Nuri Dağ Kur'an Kursu Öğretmeni Gülay
Yıldız ve Uşak Belediyesi
gerçekleştirdi. Düğün Uşak Belediyesinin inşa ettiği mahalle konaklarından biri olan Karaağaç
Mahalle Konağında gerçekleşti. Uşaklılar Bayraktar ailesini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı merkeze bağlı köylerden bile katılım sağlandı. Büşra Bayraktar'ın annesi Leyla Bayraktar kızının en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu ancak durumuna çok üzüldükleri için böyle bir şey yapmayı düşünmediklerini söyledi. Nuri Dağ Kur'an Kursu Öğretmeni Gülay Yıldız'ın bu düğünü organize ettiğini belirten Bayraktar, "Gülay hocama çok minnettarız o yaptı, Allah ondan bin kere razı olsun. Bugün için bize mahalle konağını tahsis eden belediye başkanımıza da çok teşekkür ederiz" dedi.
Baba Gürcan Bayraktar da kelimelerle ifade edilemeyecek bir mutluluk yaşadığını vurgularken, buna vesile olan herkese minnettar olduğunu ifade etti.
"Hayallerini çok iyi biliyorum"
Nuri Dağ Kur'an Kursunda öğretmenlik yapan ve Büşra'nın hayalinin gerçekleşmesinde büyük rol oynayan Gülay Yıldız da konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Büşra'nın annesi benim öğrencim, 2 yıldır Kur'an kursuna geliyor. Tabi annesiyle beraber Büşra da geliyor. Tabi bu zaman zarfında Büşra'yı çok iyi tanıdım ve hayallerini çok iyi biliyorum. Büşra'nın gelin olmak istediğini ve gelinlik giymek istediğini biliyorum ve ona nasıl gelinlik giydiririm diye düşünüyordum. Bir düğün aşamasında giydireyim diye düşündüm ama o an için gelinlik bulamamıştık. Sonra Allah razı olsun sponsor olan kişilerden, gelinliği ile beraber bu organizeyi yaptık ve Büşra'nın hayalini gerçekleştirdik. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz ve bunu dillendirdiğimiz yani yapalım diye düşündüğümüz zaman öğrencilerimizle beraber Uşak Belediyesine gittik. Allah razı olsun bize yardımcı oldular ve konağı bize tahsis ettiler. Belediye Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Halk ile iç içe olan bir insan ve gerçekten o yönünü takdir ediyoruz. Mahalle konakları halkımız için çok iyi oldu ve ben boş gün bulamadım bugünü bulabildim çünkü doğum günü, mevlit, nişan, derken halkın ihtiyacı için hep vermişler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine."
Düğünde Büşra ve ailesi ile davetliler gönüllerince eğlendi. Gerçek bir düğünden farksız olarak gerçekleştirilen düğünde tek eksik ise bir damadın olmaması oldu. - UŞAK
14 Aralık 2018 Cuma 10:12