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19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Bingöl'de çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

01.08.2019 17:55 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Bingöl'de çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 5 yıl 10 ay, 3 ayrı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 600 TL Adli Para Cezası ve 2 ayrı Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakalamak için 6 aylık çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu toplam 19 yıl hapis cezası bulunan zanlının bulunduğu adres belirlendi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaparak zanlıyı yakaladı. Yakalanan zanlı, işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı verilen zanlı, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİNGÖL

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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